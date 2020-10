Leite garante: 'Existe protocolo e proteção para ter retorno seguro' às aulas presenciais

O governador Eduardo Leite disse, enquanto visitava a Expointer, que tem convicção de que é o momento de retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Após impasse e negociações, Porto Alegre obteve sinal verde para a reabertura de escolas . Nesta segunda-feira (5), começam atividades em Educação Infantil, Ensino Profissionalizante e de Jovens e Adultos (EJA).

"É muito importante que a educação volte a ter a parte presencial. Não é o presencial como acontecia antes, mas com revezamento nas turmas, redução no número de alunos em salas de aula, recreios intercalados. A população precisa saber disso", reforçou Leite.

Para buscar dirimir posições contrárias, o governador argumentou sobre impactos que a demora na retomada pode gerar, com dimensões não só na educação.

"O custo de não ter as aulas no desenvolvimento de crianças e jovens, perda futura de produtividade pela perda de capacidade de qualificação do capital humano por não ter aulas seria muito maior do que o custo em relação à pandemia. Existe formas, protocolo, cuidado e proteção para ter esse retorno seguro", tranquilizou Leite.

O governador indicou que espera chegar a consenso com as prefeituras para estruturar o retorno.

"Continuo insistindo: para o Estado, as famílias, as crianças e os jovens é importante ter o retorno presencial."