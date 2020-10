Pela segunda vez, mapa preliminar do Distanciamento Controlado não recebe pedidos de reconsideração

Pela segunda vez consecutiva, o mapa preliminar do modelo do Distanciamento Controlado não recebeu, nas últimas 36 horas, pedidos de reconsideração por parte de municípios e de associações regionais.

Divulgado na sexta-feira (2/10), o mapa preliminar da 22ª rodada apresenta apenas a região Covid de Santa Maria em bandeira vermelha (risco epidemiológico alto). A área já adota o sistema de cogestão, com adesão a protocolos próprios. As outras 20 regiões estão em bandeira laranja (risco epidemiológico médio).

Do total das 21 regiões, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não aderiram ao sistema de cogestão do Distanciamento Controlado. As outras 18 adotam medidas alternativas às bandeiras definidas pelo Estado.





As regiões em laranja podem ter protocolos de bandeira amarela (risco baixo), basta que enviem planos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios (Saam). Os planos regionais aprovados estão disponíveis em https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional





Sem pedidos de reconsideração, o Gabinete de Crise deve, nesta segunda-feira (5/10), apenas confirmar a classificação preliminar no mapa definitivo, por meio de notícia publicada no site do governo do Estado. A vigência das bandeiras da 22ª rodada começa à 0h de terça-feira (6/10) e se encerra às 23h59 de segunda-feira (12/10).