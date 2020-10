Guarda Municipal fecha sauna que promovia festa em Porto Alegre

Uma operação da Guarda Municipal de Porto Alegre na madrugada sexta-feira (2) interditou a sauna Karandache, na esquina das ruas Pernambuco e Berlim, no bairro São Geraldo. No local, estava sendo realizada uma festa que reunia entre 150 e 200 pessoas.

O responsável pelo estabelecimento e duas pessoas que organizaram o evento e alugaram o espaço foram autuados e conduzidos a uma delegacia de polícia pelo descumprimento de decreto municipal que não permite aglomerações, devido à pandemia de Covid-19. Eles assinaram termos circunstanciado e foram liberados. Os proprietários do local têm 30 dias para recorrer da interdição cautelar.

Nesta madrugada, a Guarda Municipal também realizou uma operação nos bairros Moinhos de Vento e Rio Branco. Em conjunto com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Brigada Militar, foram dispersadas aglomerações nas ruas Padre Chagas e Casemiro de Abreu.

Na quarta-feira, a grande aglomeração de pessoas para comprar o acervo do Hotel Everest , no Centro de Porto Alegre, levou a Guarda Municipal a encerrar as vendas. Os organizadores criaram um agendamento de horários para quem quiser adquirir os itens. As visitas podem ser marcadas de segunda à sexta-feira, entre as 09h e as 16h, através do número (51) 99191-7173.Não são feitos atendimentos pelo WhatsApp.