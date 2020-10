Rio Grande do Sul tem mais um dia com risco de temporal nesta sexta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (2) é de sol e nuvens em diversas regiões, mas no Oeste e no Sul do Estado chove desde cedo. No decorrer do dia, há risco de chuva forte e temporais com granizo e vento em pontos isolados. Deve chover muito no Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Norte e no Noroeste do Rio Grande do Sul, o sol aparece, porém com nuvens e muita fumaça de queimadas e ainda com intenso calor. Até o final do dia a temperatura cai, mas sem chuva.

alerta para o risco de temporal e ventos de até 100 km/h Porto Alegre pode ter chuva e trovoadas nesta sexta-feira. A Defesa Civil da Capital. No período da manhã, a temperatura fica alta e à noite vai diminuir. No sábado, vai chover muito em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 39ºC

Mínima: 11ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 16ºC