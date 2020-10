Reforço nos horários de ônibus depende de aumento de passageiros, diz EPTC

retorno das aulas presenciais em Porto Alegre autorizado a partir da próxima segunda-feira (5) Com o, um novo contingente de pessoas, sejam elas alunos, pais e mães de alunos, professores e funcionários de escolas, passará a circular pela cidade. Isso deve representar um aumento no número de pessoas que precisarão fazer uso do sistema de transporte coletivo da cidade, que permanece com redução de linhas e horários em razão da pandemia do novo coronavírus.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ainda não tem uma previsão de quantas linhas e horários serão acrescidos a partir da próxima semana, na medida em que, conforme a assessoria do órgão, não se sabe quantas escolas irão abrir, onde se localizam essas escolas, e, consequentemente, qual será o tamanho da demanda que surgirá.

De acordo com a EPTC, “toda e qualquer alteração é feita junto com medidas para garantir viabilidade em todos os setores atingidos”.

Na quarta-feira (30), os ônibus de Porto Alegre transportaram 342.639 pessoas. Esse número representa pouco mais de 40% do total de passageiros que o sistema transportava em dias úteis antes da chegada da Covid-19, que girava em torno dos 800 mil passageiros.

Em relação ao número de viagens realizadas, foram 8.340 nesta quarta-feira, contra cerca de 20 mil viagens antes do início da pandemia.

A prefeitura explica que o importante para se analisar a balança entre oferta e demanda no transporte é a oferta de horários e não o tamanho da frota de veículos na rua, na medida em que um mesmo veículo pode fazer uma ou 60 viagens no mesmo dia.

portal que contém os números do transporte na cidade Conforme a EPTC, a oferta de linhas e, principalmente, de horários é avaliada diariamente com base nos dados disponíveis no. Com base nessas informações, a oferta do sistema é readequada.

Ainda segundo a assessoria do órgão, qualquer abertura virá acompanhada de reforço no sistema, onde for necessário, mas ainda não há informação sobre como essa retomada das aulas se dará para que mudanças sejam adotadas.