'A vida é o bem maior', diz escola de Porto Alegre que decidiu não retomar ensino presencial em 2020

. Conforme o calendário da prefeitura, estarão autorizadas as retomadas na Educação Infantil, o terceiro ano do Ensino Médio, o Ensino Profissionalizante e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, há escolas que não irão fazer isso, mantendo as portas fechadas. Uma delas é o Colégio Vicentino Santa Cecília.