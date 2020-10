Governo do Estado confirma retorno das aulas no dia 5 de outubro em Porto Alegre

retorno das aulas presenciais em Porto Alegre O governo do Estado confirmou na manhã desta quinta-feira (1) a autorização para que ocorra oa partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro. A decisão se deu em reunião do Gabinete de Crise do governo estadual.

Assim, se o mapa do distanciamento controlado estadual desta semana, a ser divulgado nesta sexta-feira (2), manter a Capital com bandeira laranja, Porto Alegre entrará na segunda semana nesta condição e ficará autorizada a reabrir a Educação Infantil, o Ensino Médio, o Ensino Superior e o Ensino Técnico.

A autorização passa por uma mudança na forma como o protocolo das bandeiras é abordado pelo Palácio Piratini. Antes, era necessário que as cidades completassem duas semanas com a bandeira laranja para que pudessem retomar atividades presenciais. Agora, basta entrarem na segunda semana. Conforme o governo, esse já era o entendimento desde o início, sendo que, agora, ele só foi rediscutido e confirmado.

A oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal, ainda que autorizada, deverá ocorrer a partir do dia 19 de outubro.

Para os demais níveis de ensino, os municípios deverão seguir o calendário estadual de retorno em todas as escolas. O governo do o Estado planeja retomar as aulas do Ensino Médio a partir de 13 de outubro.

diz que manterá a mobilização a favor da manutenção do ensino remoto O grupo Direito ao Ensino Não Presencial durante a Pandemiae reforça que 'escolas não devem ser reabertas'. "Não temos queda consistente de óbitos decorrentes da Covid-19, ainda não estamos em um patamar baixo de estabilização da contaminação e sem a vacinação eficaz que poderá auxiliar nessa alteração do quadro pandêmico", argumenta a coordenadora do grupo, a advogada Cassiana Lipp.





Calendário estadual para o retorno das aulas presenciais: