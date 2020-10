Google News lança Destaques, com notícias selecionadas pelos veículos

O Google estreia nesta quinta-feira (1º), no Brasil e na Alemanha, um novo formato de leitura de notícias. O Google News Showcase, chamado Destaques aqui, oferece conteúdos diários escolhidos e editados pelos próprios veículos. O Jornal do Comércio será um dos veículos contemplados pela nova plataforma. O objetivo, segundo a empresa, é fornecer aos leitores mais informações sobre as histórias que importam e permitir que os editores desenvolvam relacionamentos mais profundos com seu público.

"Destaques é mais um programa de licenciamento de notícias existente, o qual paga às publicações por conteúdo jornalístico de qualidade e se soma a outros esforços relacionados a notícias, como Assine com o Google, Web Stories e notícias em áudio". Num primeiro momento, os painéis do Destaques aparecem apenas no Google Notícias no Android (sistema operacional do Google) — o download na Play Store é gratuito. Depois, ainda sem data definida, poderão ser acessados no iOS (do iPhone) e no Google Discover.

Esses painéis estarão nos feeds personalizados para usuários junto de outros conteúdos, classificados por relevância pela plataforma. Inicialmente, trarão a manchete e links para reportagens e artigos, com informações extras em linha do tempo ou itens destacados. Os leitores poderão, também, seguir suas publicações preferidas. Com isso, os conteúdos aparecem primeiro no Google Notícias.

"Com Destaques, o Google dá mais um passo para reforçar seus laços com os produtores de conteúdo jornalístico e com os nossos usuários no Brasil. Cada publicação terá uma área dedicada para reforçar sua identidade e voz editorial, atrair novos leitores e gerar mais tráfego para seus sites", diz Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google.

Os participantes do News Showcase/Destaques são remunerados. Segundo o Google, são 200 parcerias firmadas até agora no Brasil, Alemanha, Canadá, Argentina, Reino Unido e Austrália, sendo os quatro último países os próximos a receberem o produto. Depois, estão no mapa Índia, Bélgica e Holanda.

No Brasil, estão no Destaques mais de 20 publicações, de cobertura nacional, como o portal UOL, os jornais Folha e Estadão, as revistas Veja e piauí, além de Band e Jovem Pan, e de coberturas locais/regionais, como A Gazeta (Espírito Santo), Jornal Correio (Bahia), Correio Braziliense, Estado de Minas, Folha de Boa Vista (Roraima), Folha de Pernambuco, GZH (Rio Grande do Sul), Gazeta do Povo (Paraná), Jornal do Comércio (Rio Grande do Sul), NSC Total (Santa Catarina), O Dia (Rio de Janeiro), O Tempo (Minas Gerais) e Portal Correio (Paraíba).

Folhapress