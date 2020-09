RS pode ter temperatura de até 41ºC com onda de calor nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (1º) é de sol e nuvens no Oeste, no Centro e na Metade Norte. O dia será excepcionalmente quente com marcas poucas vezes ou jamais vistas no começo de outubro nestas áreas. Já no Sul do Estado pode haver chuva intensa em locais isolados, com raios e granizo. As informações são da Metsul Meteorologia.

Na área de entorno da Lagoa dos Patos haverá nuvens e instabilidade isolada, o que explica Porto Alegre não aquecer tanto, como em outras cidades mais a Oeste e ao Norte. Da tarde para à noite, o calor pode trazer chuva e tempestades em diferentes regiões.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o sol aparece com nuvens, entretanto com períodos de maior nebulosidade. Já na parte Norte da área metropolitana, como no Vale do Sinos, o dia será quente e abafado. O calor pode trazer chuva e temporais isolados.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 41ºC

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 20ºC