Pucrs divulga datas do vestibular 2021 com prova presencial somente para Medicina

pandemia do novo coronavírus A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), abre no dia 27 de outubro as inscrições para o Vestibular 2021. Com novo formado devido à, as provas acontecerão em dias e modalidades diferentes e estão marcadas para os dias 5 e 6 de dezembro.

Os candidatos inscritos para o curso de Medicina terão prova presencial no dia 5, sábado, das 13h às 18h30min, no mesmo formato que nos anos anteriores, com prova objetiva de 70 questões e redação. Já o vestibulandos para os demais cursos irão realizar uma prova de redação online, que será aplicada às 14h do dia 6, domingo.

Além disso, a universidade ampliou para 50% a reserva de vagas para ingresso via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos que optarem por essa modalidade precisam ter realizado o exame entre 2011 e 2019 e ter feito 400 pontos ou mais.

A Pucrs ainda adaptou o Open Campus para experiência online. O evento apresenta o mundo acadêmico e as áreas profissionais aos interessados em ingressar no Ensino Superior. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (1). A programação, que prevê mais de 200 atividades, acontece de 22 a 24 de outubro. A participação é gratuita e o estudante que participar receberá 50% de desconto na inscrição do vestibular.