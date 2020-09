Sociedades de Pediatria sugerem cautela e medidas rígidas de prevenção na retomada gradual das aulas

Tema polêmico entre gestores, comunidade escolar e profissionais da saúde e da educação, a volta às aulas presenciais divide opiniões e tem dominado os debates no Rio Grande do Sul e País afora. Independente de pontos de vista, a retomada gradual das atividades escolares exige cautela e atenção redobrada à segurança sanitária de todos os envolvidos.

No final da semana passada, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou documento indicando condições mínimas que devem ser cumpridas nesse processo, com foco na proteção da saúde física e mental de professores e profissionais das escolas, alunos e familiares, e considerando o panorama epidemiológico de cada cidade. Nesse sentido, a SBP alerta que o retorno às aulas deve ser definido após uma análise individualizada da realidade de cada município.

A entidade recomenda ainda a adoção de modelo híbrido de ensino, para assegurar o direito de aceso às aulas ao alunos de grupos de risco e para as famílias que optarem por manter as crianças fora da sala de aula neste momento, sugerindo ainda que a oferta seja estendida também a professores e funcionários das escolas.

O uso obrigatório de máscaras por crianças em idade apropriada, a divisão de alunos em turmas menores, o distanciamento social adequado, a proibição de aglomerações no ambiente e a restrição de entrada de familiares na escola também são apontados como medidas fundamentais. “Os prejuízos causados pelo fechamento das escolas para as crianças são inequívocos, especialmente quando se prolonga por muito tempo, como atualmente ocorre na maior parte do Brasil. Entretanto, é importante também reconhecer que ainda temos lacunas no conhecimento da dinâmica de transmissão do SARS-CoV-2 (coronavírus), o que limita a capacidade de anteciparmos com precisão os riscos associados à reabertura das escolas”, firma a presidente da SBP, Luciana Rodrigues Silva.

Condutas básicas de prevenção e enfrentamento à Covid-19, como a higienização frequente das mãos e de superfícies, o uso de garrafas de água individuais e preferência por atividades ao ar livre ou em ambientes arejados e ventilados também fazem parte dos apontamentos sugeridos pela SBPC, que alerta ainda para a necessidade de as escolas se prepararem para identificar sinais e sintomas do coronavírus, reservando espaços para acolher alunos e profissionais sintomáticos e até disponibilizando testes.

“Temos clareza de que a presença desse conjunto de critérios não deixa dúvida de que o retorno às aulas para crianças e adolescentes configura uma operação delicada que envolve planejamento com ênfase em questões de infraestrutura das escolas, da disponibilidade de materiais e de capacitação e proteção dos recursos humanos dos estabelecimentos de ensino, que precisam estar preparados para responder aos novos desafios”, comenta Luciana.

crianças e adolescentes geralmente apresentam quadros mais leves e até assintomáticos Para a SBP, a falta de elementos científicos consistentes sobre a transmissão do vírus entre o público infantil impede a construção de recomendações “livres de incertezas” e exigem que diálogo entre os envolvidos e monitoramento contínuo dessa retomada sejam mantidos, já que estudos revelam queda Covid-19, apesar de registros da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P). A entidade salienta ainda que "o retorno às aulas presenciais em um ambiente seguro é de extrema importância para a saúde de crianças e adolescentes".

Para Sociedade de Pediatria do RS, retorno presencial é complexo e depende da realidade de cada família. Crédito: PMPA/Divulgação/JC

calendário do governo do Estado No Rio Grande do Sul, a volta das atividades presenciais nas escolas é vista com preocupação pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). Em agosto, quando movimentos nesse sentido foram intensificados e houve a divulgação dopara a retomada escalonada das aulas, a entidade também se manifestou a respeito, reconhecendo a extrema complexidade do assunto e sua peculiaridade conforme a realidade de cada família.

“As pessoas estão muito inseguras para esse processo de retomada das aulas. Não há respostas para tudo. Há vírus e bactérias diferentes circulando em diferentes países e em diferentes estados. Por isso não podemos nos basear no que acontece na Europa e Estados Unidos. O aspecto positivo é que vimos muitos casos de retorno das aulas em alguns lugares e que não trouxeram grandes problemas”, afirma o pediatra José Paulo Ferreira, representante da SPRS, defensor da retomada gradual e por etapas.

Para a SPRS, o retorno às atividades escolares são de responsabilidade dos governos, e deve ser definido com base em análises do contexto local e "orientado por análises epidemiológicas que indiquem redução contínua de novos casos de Covidd-19 e da transmissão comunitária da doença", indicadores que vêm sendo considerados e detalhados pelos Executivos estadual e municipal.

deverá validar nesta quinta-feira (1) a liberação das aulas presenciais na Capital Em Porto Alegre, os últimos acertos para a liberação do calendário proposto pelo município, com aulas a partir de 5 de outubro, ainda estão sendo definidos com o Palácio Piratini, que. O último detalhe que pesa é a interpretação do governo gaúcho acerca da exceção que terá de ser aberta para que a capital gaúcha não tenha de aguardar por duas semanas em bandeira laranja no distanciamento controlado para a retomada das atividades escolares.

vistoria dos protocolos implementados no Colégio Militar de Porto Alegre Nesta quarta-feira (30), a prefeitura fez uma, que executa o projeto-piloto de volta às aulas, e que deverão balizar a volta às aulas em toda a cidade.

Recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria: