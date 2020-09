Rio Grande do Sul pode ter temporais na madrugada desta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (30) é de instabilidade por causa de uma frente quente. Fortes áreas de instabilidade atuam do Centro para o Norte do Estado na madrugada e avançam para o Sul e o Leste com chuva em pontos localizados, com muitos raios, granizo e ainda com risco de vento forte. O ar muito quente ingressa no Rio Grande do Sul e o tempo abre com sol e nuvens no Oeste, no Noroeste, no Centro e na maior parte da Metade Norte durante o dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

O calor será intenso em cidades mais ao Norte do Rio Grande do Sul. Com o intenso aquecimento, temporais muito isolados ocorrem no fim da tarde e à noite. Já no Sul e no Leste, com a instabilidade, a temperatura não sobe muito.

Nesta quarta-feira, Porto Alegre sofre uma forte instabilidade, causando chuva e raios entre a madrugada e o início da manhã. Não é descartada a possibilidade de chuva, por vezes torrenciais, além de raios e rajadas de vento. Há alto risco de granizo em áreas isoladas e, ocasionalmente, de maior diâmetro.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 16ºC