RS deve confirmar calendário escolar de Porto Alegre na quinta-feira

segundo acordo entre os Executivos municipal e estadual estabelecido na segunda-feira (28) bandeira laranja no distanciamento controlado Uma reunião do Gabinete de Crise do governo do Estado na quinta-feira (1) deverá validar a liberação das aulas presenciais em Porto Alegre a partir da próxima semana,. O último detalhe que pesa é a interpretação do governo gaúcho acerca da exceção que terá de ser aberta para que a capital gaúcha não tenha de aguardar para completar as duas semanas empara a retomada das atividades escolares.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, o entendimento de ambas as gestões é de que é preciso voltar às aulas, com segurança, neste momento. "Todos têm como horizonte o desejo de retomar as aulas com segurança, ninguém acha que não é o momento", esclarece ele, sustentando ainda os bons indicadores de enfrentamento à pandemia que Porto Alegre vem apresentando nas últimas semanas.

calendário estadual A interpretação desses dados, inclusive, é o que deve valer na decisão do Palácio Piratini para permitir a manutenção do cronograma municipal, que difere do. "Os indicadores que nos confirmaram a bandeira laranja desta semana já vinham sendo observados na semana anterior, o que daria duas semanas, e isso abre a possibilidade de retorno. Estamos contando com a abertura na segunda-feira (5)", enfatiza Brito.

calendário municipal prefeitura manteve as atividades de apoio e adaptação das escolas e a retomada da oferta de refeições Pelo, retomam em 5 de outubro as escolas de Educação Infantil, as turmas de 3º ano do Ensino Médio, as de educação profissional e o Ensino de Jovens Adultos (EJA). Segundo Brito, esse calendário vale para todo o território de Porto Alegre, o que inclui todas as escolas públicas, privadas, comunitárias e da rede municipal de ensino. As privadas e estaduais podem optar pelo retorno ou não neste momento, assim como os pais. Na segunda-feira (28), apara os alunos, conforme anunciado no cronograma.

A confusão em torno do impasse entre as datas propostas por Estado e município tem gerado dúvidas na comunidade escolar, mas, segundo Magliane Locatelli, representante do Movimento de Escolas Infantis- que reúne mais de 200 instituições-, os estabelecimentos já estão organizando o acolhimento das crianças e testando os protocolos de segurança. "A maioria dos alunos da Educação Infantil só deve retornar em 2021, mas estamos preparados para receber as crianças com muito afeto e segurança, pois há muitas famílias precisando do retorno das escolas", diz.

Por meio de nota, o governo do Estado informou que segue dialogando com a prefeitura de Porto Alegre sobre a questão do calendário das aulas presenciais, mas reiterou a necessidade de observância das regras do distanciamento controlado. "O assunto voltará a ser debatido nesta quinta-feira entre os integrantes do governo na reunião do Gabinete de Crise. Qualquer plano deverá respeitar as regras definidas pelas diretrizes do Distanciamento Controlado", reforça a manifestação.

Confira o calendário de volta às aulas presenciais em Porto Alegre: