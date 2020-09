PF deflagra operação contra o tráfico internacional de munições em Novo Hamburgo

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Polícia Federal (PF) deflagrou três mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão em Novo Hamburgo na manhã desta terça-feira (29). A Operação Parabellum combate o tráfico internacional de munições.

Segundo a PF, a investigação começou com duas grandes apreensões de munição em São Paulo e no Rio de Janeiro entre 2016 e 2017. Foram mais de 22 mil projéteis de calibre restrito apreendidos.

Com o cruzamento de informações, a operação identificou o vínculo de um casal residente de Novo Hamburgo. A dupla seria responsável pela munição, adquirida no Paraguai.

Os investigados estavam envolvidos em um carregamento de cocaína apreendido no Chuí em 2018. O veículo que transportava a droga retornou ao avistar uma barreira policial e foi abandonado na rodovia. A PF identificou que o condutor era o mesmo homem que foi preso em flagrante no Rio de Janeiro em 2017, com o carregamento de munições.