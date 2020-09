Prefeitura de Porto Alegre fecha acordo com o governo do Estado para a volta às aulas

queda de braço com o governo do Estado Colégio Militar que anunciou a volta às aulas presenciais fora do calendário oficial Após uma, tendo de lidar com a rebeldia do, a prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta terça-feira (29) um acordo com o governo do Estado que definiu as datas de retorno das aulas presenciais na Capital. Assim, a partir da próxima segunda-feira, 5 de outubro, estarão autorizadas a reiniciar as aulas a Educação Infantil, o terceiro ano do Ensino Médio, o ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos (EJA). No caso da EJA na rede municipal, ainda que autorizada, o retorno deverá ocorrer a partir do dia 19 de outubro.

O acordo entre prefeitura e Palácio Piratini se deu em uma reunião no Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) realizada na segunda-feira (28) e mantém o cronograma inicial apresentado pela prefeitura no dia 14 de setembro.

Pela proposta inicial, a Educação Infantil retornaria a partir de 28 de setembro para alimentação, atividades de apoio e adaptação, o que, de fato ocorreu. Em 5 de outubro, estão autorizadas a atender as escolas de Educação Infantil, 3º ano do Ensino Médio, educação profissional e EJA.

A partir de 13 de outubro, ficam liberadas as refeições e atividades de apoio em todas as outras escolas. Já o Ensino Fundamental 1 e a Educação Especial têm retorno previsto para o dia 19 de outubro. No caso do Ensino Fundamental 2, e 1º e 2º anos do Ensino Médio, a volta dos estudantes às salas de aula deve ocorrer em 3 de novembro.

Para o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, o desafio do processo de retomada das aulas é dar continuidade sem risco de nova interrupção no ano letivo. “Para que o retorno seja adequado, nos cercamos de conhecimento técnico junto aos profissionais da rede de saúde", afirma.

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, por sua vez, garante que protocolos técnicos foram considerados para que as datas fossem definidas. “A manutenção das aulas foi planejada com a formulação conjunta de protocolos técnicos para adequações nas instituições de ensino e garantia de segurança aos alunos", diz.

Confira o calendário de volta às aulas presenciais em Porto Alegre: