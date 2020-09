Governo do RS confirma bandeira laranja em todas as regiões nesta semana

nova configuração do mapa Depois de mais de três meses com regiões em bandeira vermelha, o Rio Grande do Sul entra a semana com bandeira laranja em todas as áreas, o que indica risco médio de contaminação para a Covid-19. Afoi confirmada pelo governo gaúcho nesta segunda-feira (28), quando o Estado chega à 21ª semana do distanciamento controlado, e passa a valer nesta terça-feira (29).

Com a melhora nos indicadores da doença, não houve nesta semana pedidos de recursos por parte dos municípios e associações regionais. Das 21 regiões, 18 habilitadas em cogestão poderão adotar protocolos de bandeira amarela (risco baixo). No entanto, apenas Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Santa Maria têm aprovados protocolos menos restritivos para bandeira laranja até o momento.

Mapa do RS indica que todas as regiões apresentam risco médio de contaminação por Covid-19. Crédito: Reprodução/JC

aulas presenciais permitidas Compara áreas que estiverem há duas semanas em bandeira laranja, só não estão aptas a retomar as atividades escolares, ainda, as regiões de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santo Ângelo e Cruz Alta, que estavam classificadas em bandeira vermelha na rodada anterior e precisarão manter a bandeira laranja na semana que vem.

O que fez com que o Rio Grande do Sul voltasse a ter um mapa sem a cor vermelha – classificação recorrente desde a 2ª semana de Distanciamento Controlado, em 18 de maio- foram as melhoras em todos os 11 indicadores levados em conta no distanciamento controlado, já que tanto os dados de propagação da Covid-19 como os de capacidade de atendimento hospitalar vêm apresentando melhora progressiva nas últimas semanas.

Regiões em bandeira laranja nas duas últimas semanas (que poderão ter aulas presenciais):

Bagé

Cachoeira do Sul

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Erechim

Guaíba

Ijuí

Lajeado

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Pelotas

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santa Rosa

Taquara

Uruguaiana