Colégio Militar de Porto Alegre contraria orientação do governo do Estado e volta a receber alunos

CMPA confirmou: 'Estamos voltando!' . Mesmo com uma notificação do governo do Estado exigindo mais informações sobre o plano de retorno das aulas presenciais para a reabertura dos portões, o Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) voltou a receber alunos nesta segunda-feira (28). Os estudantes do 3º ano do Ensino Médio foram os primeiros a comparecer à chamada "semana do acolhimento", que se estende até a próxima sexta-feira (2 de outubro). Em um vídeo postado na sua conta na rede social do Instagram neste domingo (27), o

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) notificou na sexta-feira (25) o colégio, mais uma vez. O pedido é para que sejam enviadas mais informações sobre o planejamento de retorno das aulas presenciais. Segundo a PGE, "os dados solicitados não foram informados na documentação apresentada pela entidade como resposta à notificação emitida pela PGE no último dia 17".

A PGE recomendou, inclusive, que fosse cancelado o retorno das atividades presenciais nesta segunda-feira (28 de setembro), enquanto não fossem apresentados os esclarecimentos e dado por concluído o processo de análise pelo Estado do Rio Grande do Sul. Isso não ocorreu.

Conforme a assessoria de imprensa da procuradoria, o CMPA tem um prazo de 24 horas após o recebimento da notificação para dar as explicações exigidas. Como a notificação foi enviada no final da tarde de sexta-feira, a PGE considera que o prazo para a manifestação da diretoria do colégio se estende até esta terça-feira (29) pela manhã.

A semana de acolhimento, segundo o CMPA, tem o objetivo de preparar os alunos ao retorno ao local. As aulas presenciais devem ser retomadas em 12 de outubro com um rodízio entre as turmas. Do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental as aulas ocorrerão nas terças e quintas-feiras. Do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, as aulas serão nas segundas, quartas e sextas-feiras até 13 de novembro de 2020.

A reportagem ainda não conseguiu contato com a direção da escola.