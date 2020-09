Em vídeo, Colégio Militar de Porto Alegre avisa: 'Estamos voltando'

Em um vídeo postado na sua conta na rede social do Instagram, o Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) avisa 'Estamos voltando!'. O conteúdo orienta os alunos sobre a semana de acolhimento, que vai desta segunda-feira (28) até 2 de outubro, próxima sexta-feira. O retorno ocorre em maio a um impasse entre governo estadual e prefeitura de Porto Alegre.

indica que todas as regiões estão nesta condição A Capital entra esta semana em bandeira laranja. O mapa preliminar das bandeiraspela primeira vez na pandemia e desde que foi adotado o sistema do distanciamento controlado, em maio. Pelas regras para a educação, a cidade precisa estar há duas semanas na cor laranja, que indica risco médio para contaminação do novo coronavírus. A nova rodada começa na terça-feira (29).

deu autorização como um 'piloto' da volta às aulas anunciar o retorno em 21 de setembro O CMPA, que tem Ensino Fundamental (a partir do sexto ano) e Ensino Médio, não se enquadraria no calendário, mas a prefeitura. O colégio chegou a, mas recuou. As aulas são remotas desde março, quando houve a suspensão de atividades presenciais em toda a rede de ensino gaúcha.

O vídeo não diz que dia voltam as aulas. A expectativa dos familiares de alunos é que seja no dia 5. Esta semana as turmas se mantêm com aulas a distância.

Pelas orientações, cada dia haverá turmas que irão ao colégio, situado na avenida José Bonifácio, em frente ao Parque da Redenção. Serão encontros de uma hora de duração com palestras sobre como proceder com os protocolos de cuidados.

O colégio avisa, pelo vídeo, que os estudantes devem levar máscaras e também seguir procedimentos ao chegar à escola, como limpar os calçados em tapete de sanitização e ainda usar álcool em gel, que estará disponível.

começam a ser servidas as refeições nas escolas de Educação Infantil No município, a prefeitura informou, por nota, que nesta segunda-feira,. Serão atingidos 26,7 mil alunos em 289 instituições, sendo 43 escolas municipais de Educação Infantil, 39 de Ensino Fundamental que têm a parte infantil e 206 escolas comunitárias.