Hospital de Clínicas abre inscrições para interessados em participar de estudos da vacina para Covid-19

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre abriu inscrições para interessados em participar dos estudos de vacina para Covid-19. De acordo com as informações disponíveis no site da instituição, o HCPA se prepara para participar de estudos em colaboração com outras instituições de pesquisa e, assim que algum projeto estiver apto para iniciar o recrutamento de voluntários, os pesquisadores poderão contatar os interessados.

Para manifestar interesse, é necessário preencher um formulário disponível no site do hospital informando nome, idade, sexo, contato e se é ou não profissional da saúde. Os dados serão armazenados e usados para essa finalidade pela instituição.

O preenchimento do formulário, no entanto, não garante a participação do interessado nos testes, já que existem critérios de inclusão e exclusão específicos para cada projeto, bem como número limitado de participantes.