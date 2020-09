Trabalhadores do Imesf protestam contra demissões em Porto Alegre

Fernanda Soprana

Os trabalhadores do extinto Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) realizaram manifestação em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (25), em oposição ao início das demissões dos 1,3 mil servidores pela prefeitura. Centenas de pessoas se reuniram em frente ao Tribunal de Justiça do Estado para pressionar pelo julgamento de um recurso do Ministério Público (MP-RS) em relação ao cumprimento da TAC que aborda a contratação dos profissionais de saúde da atenção primária via concurso público.