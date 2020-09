POA: Prefeitura e empresas de ônibus fazem acordo para cobrir perdas pela pandemia

Um acordo judicial entre a prefeitura de Porto Alegre e os consórcios de ônibus da Capital foi firmado nesta quinta-feira (24) para amenizar os efeitos da pandemia no transporte público. A ação coletiva pedia reposição de todos os custos no sistema, totalizando R$ 67 milhões.

Pelo acordo, acertado em mediação com o Tribunal de Justiça, as concessionárias abriram mão de R$ 27,8 milhões, referentes à remuneração de capital, à depreciação e à remuneração do serviço do período compreendido entre 19 de março e 31 de julho de 2020, competindo ao município arcar com R$ 39,3 milhões.

Segundo a prefeitura, o valor aportado será revertido em créditos a serem utilizados por pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A prioridade serão as pessoas que estiverem em situação de maior vulnerabilidade social, para serem utilizados exclusivamente nos horários das 9h às 16h59min e das 20h às 5h59min.

O acordo também estabelece que as concessionárias ficam dispensadas, pelo período de um ano, da contratação ou reposição de cobradores para fins de cumprimento da obrigatoriedade de tripulação mínima. As concessionárias ainda se comprometem a implantar meios alternativos para o pagamento das passagens dentro dos veículos até o final do ano de 2020, ampliando a rede de recarga do TRI. Veja abaixo o que mais foi acordado:

Confira os termos do acordo: