Pré-vestibular Fleming abre colégio de Ensino Médio em Porto Alegre

O Grupo Fleming está abrindo o primeiro colégio de ensino médio da rede já com pré-inscrições para 2021. Após ampliar a atuação do pré-vestibular de Medicina para 11 cidades nos três estados da região Sul, o Colégio Fleming fará parte da rede de ensino de Porto Alegre, onde o grupo foi criado, em 2003.

As aulas do Colégio Fleming ocorrerão na sede inaugurada no início deste ano, que fica na esquina das ruas Frederico Link e Ramiro Barcelos, no bairro Rio Branco. O edifício conta com 4 mil m², dispondo de laboratórios, biblioteca, 14 salas de aula e espaços de convivência internos e externos.

O CEO do Grupo Fleming, Paulo Landim, explica que um dos objetivos do colégio é melhorar o desempenho dos alunos de Porto Alegre no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Os resultados de Porto Alegre no Enem deixam a desejar. Há várias escolas de regiões com PIB menos expressivo do que o nosso, mas com escolas de melhor desempenho. Essa cultura do cursinho, de não ter medo de dar conteúdo para o aluno, de aprofundamento e exercícios sem necessariamente um peso de nota, motiva os alunos a aprender. Precisamos ensinar o aluno a gostar de estudar”, aavalia Landim.

a implementação do Enem seriado, ou SAEB O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, em maio deste ano,. O modelo, que já será aplicado em 2021, envolve a avaliação anual do aluno no Ensino Médio. A soma dos desempenhos nas três provas compõem a nota final, que lhe permitirá tentar vaga na universidade.

“O Enem está mudando a partir do ano que vem, então o ensino precisa ser forte desde o 1º ano. O Colégio Fleming já nasce com o projeto do 1º ano pensado para o Enem Seriado”, diz o empresário.

O método de ensino será semelhante ao do cursinho pré-vestibular, principalmente no 3º ano. “O 3º será um ano para rever todo o conteúdo do Ensino Médio. Especialmente pós-pandemia, já que muitos alunos estão se sentindo prejudicados e tiveram dificuldade para se adaptarem ao EAD", observa Landim.

Colégio Fleming foi pensado como modelo replicável, com planos de expansão para outros municípios gaúchos

O colégio Fleming disponibilizará, ainda, disciplina exclusiva de planejamento de carreira. Landim explica que, por enquanto, há duas opções a seguir: a trilha voltada à saúde, que inclui da Medicina à Psicologia, e outra destinada ao empreendedorismo e negócios, que envolve Administração, Economia, Direito e temas ligados ao mundo corporativo. Segundo o CEO, a proposta é fazer uma orientação vocacional imersiva e prática, envolvendo pesquisa de mercado e visitações à universidades - tanto do Rio Grande do Sul como de outros estados.

“Os estudantes entram no 1º ano de forma neutra, e a partir do 2º optam por uma dessas trilhas. Todas terão uma visão voltada ao impacto na sociedade. Queremos formar o aluno com visão completa. Cada vez mais, é desejado um profissional que conseguem transitar entre diferentes áreas”, diz Landim.

A intenção, segundo o CEO, é incluir uma nova trilha no futuro, voltada à humanidades. "Como começamos neste primeiro ano com um número restrito de vagas, não conseguimos abocanhar todo o universo de carreiras. Mas vejo uma terceira trilha voltada para humanidades e artes, que abrange arquitetura, gastronomia, a docência… mas é um projeto para o futuro”, afirma.

O grupo ainda pretende expandir o projeto para outras cidades do Rio Grande do Sul, tanto na Região Metropolitana de Porto Alegre como para o interior. Ainda há possibilidade de incluir o Ensino Fundamental.