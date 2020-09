Porto Alegre assina parceria para gestão de hospital veterinário e amplia atendimentos

A prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (24) a assinatura de termo de colaboração com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) para o gerenciamento da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav). O hospital veterinário, gerenciado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), amplia os serviços na Capital e passará a realizar atendimentos particulares com a parceria.

disponíveis em abril deste ano A assinatura do termo ocorreu na quarta-feira (23). A previsão original era de que os novos serviços estivessem. No entanto, a nova expectativa fica para outubro, já com equipe própria. O local foi construído pelo empresário Alexandre Grendene com investimento de R$ 7 milhões.

A Usav opera com 35% de capacidade atualmente. A prefeitura afirma que, com a iniciativa, será possível utilizar a estrutura de forma integral. Serão ampliados diversos serviços, como especialidades clínicas, cirurgias ortopédicas, exames de diagnóstico, exames de imagem, sorologia FIV (Aids felina) e FeLV (leucemia felina) e quimioterapia.

A unidade aumenta a capacidade de atendimento para cirurgias gerais e castração. O objetivo estratégico municipal de controle populacional de cães e gatos passará das atuais 4,6 mil castrações ao ano para 9.120. O termo também inclui a gestão do Abrigo Temporário e das atividades do programa 'Me Adota?'.

A cooperação deve, ainda, triplicar o número de atendimentos clínicos, permitir a realização de consultas em locais carentes e a ampliar o público alvo para atendimento gratuito aos tutores com renda familiar de até três salários mínimos. Além disso, a abertura dos atendimentos particulares permitirá que donos de pets da região do hospital, que faz fronteira com Viamão, possam utilizar os serviços - já que, atualmente, o hospital só atende cidadãos de Porto Alegre.

Regional de São Paulo, a Anclivepa realiza serviços veterinários desde 2012 na capital paulista. A partir de um convênio com a prefeitura, garantiu atendimento veterinário gratuito para cães e gatos de tutores de animais de baixa renda no município de São Paulo. A contratualização com a capital gaúcha terá vigência de um ano, segundo a publicação no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta quinta.

Confira todos os serviços clínico-veterinários contratualizados

Mutirões nas comunidades

Animais de tutores com renda familiar até 3 salários mínimos atendidos pelos Crips e inscritos em programas sociais (Bolsa Família/NIS)

Agendas com a Unidade Móvel de Adoção

Acesso aos serviços veterinários e albergagem por particulares

Apadrinhamento de animais albergados

Construção de novos canis

Serviços destinados a animais de rua, animais na tutela de protetores cadastrados e de projetos e ações da prefeitura

Devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos devem ser solicitados via telefone 156 para evitar aglomerações na recepção. As adoções de animais ocorrer das 9h às 12h e das 13h30min às 16h, através de agendamento prévio pelo número (51) 3289-8920.