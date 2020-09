RS tem 65 novos leitos de UTI habilitados para atendimento a pacientes Covid pelo SUS

Cinco hospitais do Rio Grande do Sul receberam habilitação para instalação de 65 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) direcionados a pacientes adultos com Covid-19 atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Para o processo foram destinados mais de R$ 4,4 milhões na formalização do custeio das vagas, que entraram em funcionamento durante a pandemia. Os leitos novos já estão incluídos no Sistema de Monitoramento de Leitos do Governo do Estado.

De acordo com portarias do Ministério da Saúde publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (23), a habilitação é temporária, válida por 90 dias, com possibilidade de prorrogação. Os recursos, pagos em parcela única, são do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (Covid-19) disponibilizado aos Estados e municípios.

No montante previsto pelas portarias não está incluído o valor da habilitação dos 34 leitos do Hospital Nossa Senhora da Conceição que, por se tratar de instituição federal, recebe orçamento diretamente do Ministério.

Leitos habilitados

• Hospital Centenário, de São Leopoldo – 6

• Hospital Dom João Becker, de Gravataí – 10

• Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Porto Alegre – 34

• Hospital São Francisco de Assis, de Parobé – 10

• Santa Casa de São Gabriel – 5