Asilo Padre Cacique faz apelo por doações para cobrir despesas mensais

Para seguir honrando com as despesas fixas e compra de medicamentos, oxigênio e alimentos, o Asilo Padre Cacique busca sensibilizar empresários e população em geral da necessidade de colaborarem com doações para a instituição. Um dos mais antigos lares para idosos de Porto Alegre, o local passa por dificuldades financeiras e depende exclusivamente da ajuda da sociedade para manter suas atividades.

Segundo o presidente do Asilo, Edson Brozoza, o cenário contábil preocupa e foi agravado durante a pandemia. “A situação financeira já vinha sendo motivo de preocupação, uma vez que dependemos exclusivamente de doações. Porém, com a pandemia houve uma redução de aportes, o que vem nos preocupando muito. Contamos com a sensibilização da população e de empresários que possam ajudar a manter a excelência que sempre tivemos no atendimento a nossos moradores”, afirmou.

Somente no mês de agosto, a instituição teve gastos de mais de R$ 588 mil com a manutenção da casa, mas conseguiu arrecadar apenas cerca de R$ 48 mil entre os idosos residentes.