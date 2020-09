Pais de alunos do Colégio Militar de Porto Alegre marcam ato em favor da volta às aulas

Pais favoráveis à volta às aulas presenciais marcaram ato nesta quinta-feira (24) em frente ao Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA). Às 7h30min, os participantes vão chegar à avenida José Bonifácio, onde fica o estabelecimento, em frente ao Parque da Redenção. O grupo vai fazer um abraço simbólico ao prédio do colégio.

A previsão é de, mas impasse entre a prefeitura e o Estado pode impedir o retorno. Cidades com bandeira vermelha, que é o caso de Porto Alegre, não podem ter aulas presenciais. A Capital tem cogestão, mas a regulação do ensino fica com o Estado.