Porto Alegre terá drive-thru da Campanha do Brinquedo no sábado

Campanha do Brinquedo 2020 No próximo sábado (26), a prefeitura de Porto Alegre promove o primeiro drive-thru da. O evento será na Praça da Encol, das 9h às 14h. Os brinquedos serão doados para crianças em situação de vulnerabilidade social no Dia da Criança e nas ações de Natal.

Com tema "Doar é tão simples como um passe de mágica", a meta da ação é recolher 30 mil doações até 25 de dezembro. São esperadas doações de brinquedos em condição de uso, como bonecas, carrinhos, jogos e brinquedos pedagógicos. Jogos eletrônicos com comandos estragados também podem ser doados, já que os brinquedos serão adaptados para crianças com deficiência.