Baixa procura leva GHC a desativar Centro de Triagem Covid-19

caíram de uma média de 160 pacientes diários para menos de 10 nas últimas semanas Com a baixa procura recente por atendimentos no Centro de Triagem Covid-19 do Hospital Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, terá as suas atividades encerradas no próximo dia 30. De acordo com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a medida se deve ao recuo na busca pelos atendimentos dos pacientes com sintomas respiratórios no local, que

O GHC está recomendando que aqueles que tiverem algum sintoma que possa estar relacionado com a Covid-19 deve procurar as unidades de saúde da Capital e a UPA Moacyr Scliar. A Triagem Covid-19 do Hospital Nossa Senhora da Conceição já atendeu mais de 11 mil pacientes, desde o início das atividades, em março.

Com atendimento diário das 8h às 22h, a unidade vinha recebendo pacientes suspeitos de coronavírus para avaliação de risco. Os que necessitassem de internação estavam sendo encaminhados para o Hospital Conceição, os quem não apontava para um cenário de mais gravidade recebia a orientações para o retorno ao domicílio.

O local foi estruturado, inicialmente, com quatro consultórios, uma sala de estabilização, uma sala de classificação de risco, com dois classificadores, e uma ambulância para transporte de paciente. A equipe que atua no local era formada por três enfermeiros, quatro médicos, três técnicos de enfermagem e dois auxiliares administrativos.

Thiago Copetti