Sol atrai público para o Brique no aniversário da Redenção

retorno das atividades, mesmo que de forma parcial, do Brique da Redenção O clima úmido que tipicamente ocorre durante setembro deu uma folga este fim de semana e permitiu o. Mesmo com a permissão para funcionamento publicada desde o fim de agosto, o clima instável impediu a volta até o dia 13. Entretanto, o movimento foi bem menor se comparado a este domingo, um dia comparável aos dias de março, último mês de atividades antes do fechamento. Casualmente a data, 20 de setembro, não é só o feriado de comemoração da Guerra dos Farrapos, mas é também o dia do aniversário de 85 anos do Parque Farroupilha.

Apesar do alto número de porto-alegrenses transitando pelo parque, o público estava de máscara e aparentemente respeitando as regras de distanciamento social. Casais, famílias e pessoas sozinhas caminhavam distantes entre si, embora desviar de quem vinha pela frente fosse um pouco difícil justamente pela quantidade de pessoas. O movimento, que já era alto em torno das 14h, foi aumentando durante a tarde.

O casal de expositores Márcia e Carlos da Silva, que vendem antiguidades e bijuterias, comemoraram que o clima finalmente colaborou para um bom dia de brique. “Finalmente tivemos um dia bonito, de sol”, comemorou Márcia. As bancas estão mais espaçadas, e eles explicam que agora o critério para que os feirantes possam se estabelecer é de chegada.

Casal vende antiguidades e bijuterias e comemorou que o clima finalmente colaborou para a feira. Foto Luiza Prado/JC

Os artistas de rua, uma das atrações mais características a ocorrer paralelamente ao brique, estavam em número mais reduzido ainda. Alguns instrumentistas estavam presentes, como o tocador de flauta transversal, mas artistas como o ‘Homem do Gato’ e estátuas-vivas, que costumam gerar aglomerações, não estavam por lá – ao menos por enquanto. Já as bancas de alimentação estavam quase todas de volta, e havia uma fila com mais de dez pessoas para apenas um carrinho de pipoca.

No parque aniversariante, quase todos os bancos estavam ocupados. Além de um número alto de pessoas praticando esportes, as gramas estavam cheias de pessoas deitadas aproveitando o sol. A grande maioria estava de máscara, retirando o equipamento para atividades como alimentação ou tomar chimarrão.