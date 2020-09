MPF recomenda que Porto Alegre não autorize volta das aulas presenciais

recomendar a suspensão do retorno das aulas presenciais Depois dedo Colégio Militar de Porto Alegre e de Santa Maria, o Ministério Público Federal (MPF) voltou a publicar nova orientação, agora recomendando ao municípios de Porto Alegre para que não autorize a retomada das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas da Capital em desconformidade com os termos dos decretos estaduais.

A medida, de caráter preventivo, "visa à proteção integral das crianças e dos adolescentes e a evitar eventuais demandas judiciais de responsabilização", diz o MPF. A promotora de Justiça Danielle Bolzan Teixeira, que assina a decisão, recomenda que não seja autorizada a volta das atividades sem plano de contingência aprovado pelo Centro de Operação de Emergência em Saúde para a Educação Municipal (COE-E).

O órgão recomenda, ainda, que a prefeitura divulgue a relação das escolas com regularidade sanitária atestada e com plano de contingência aprovado, antes do início de funcionamento presencial.

está sendo planejado para o dia 28 de setembro O retorno das aulas em Porto Alegre, começando pelo Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA),, após acordo com a prefeitura como projeto-piloto para a retomada gradual das atividades na capital gaúcha.