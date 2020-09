Reitoria da Ufrgs: alunos e professores protestam contra nomeação de Bulhões

decisão do presidente Jair Bolsonaro sobre o novo reitor coletiva marcada para esta tarde Alunos, professores e servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) estão reunidos em frente ao prédio da Reitoria da universidade, no campus central, em protesto contra a nomeação do professor Carlos André Bulhões ao cargo de reitor. A manifestação, que começou por volta das 13h desta quinta-feira (17), é uma reação à. Bulhões deve falar à imprensa em

A concentração para o protesto teve inicio em torno de 12h30min, em frente à Faculdade de Educação (Faced), com cerca de 80 pessoas - de acordo com os organizadores. A partir das 14h a área em frente à reitoria já estava mais cheia. O grupo, portando instrumentos de percussão, bandeiras e cartazes, pretende se manter no local ao longo da tarde. Apesar da aglomeração, os manifestantes utilizam máscaras como prevenção à disseminação da Covid-19. Segundo a coordenadora-geral do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Ufrgs, Ana Paula Santos, a adesão na universidade é grande.

"O candidato indicado pelo Bolsonaro representa aqui que há de mais atrasado na universidade. Bolsonaro vem atacando a educação pública, tanto no campo ideológico como com cortes de verbas. Acreditamos que Bulhões atuará como um interventor, para facilitar o processo de desmonte", diz Ana Paula.

ficou em terceiro lugar na consulta interna da universidade A chapa do novo reitor, que tem a professora Patrícia Pranke como vice-reitora,, realizada em julho. O processo eleitoral foi vencido pela atual gestão, comandada pelo reitor Rui Oppermann e pela vice-reitora Jane Tutikian. Em segundo lugar venceu a chapa de Karla Maria Müller (reitora) e Claudia Wasserman (vice). Apesar da lista tríplice com o resultado do processo eleitoral interno ser encaminhada pela universidade ao Ministério da Educação (MEC), a decisão do presidente da República é soberana.

Grupo conta com bandeiras, instrumentos de percussão e cartazes durante a manifestação.

Em publicação na página do DCE no Facebook, o diretório afirma que a posse de Bulhões é "muito grave para a autonomia e para a democracia". "Acreditamos que Bulhões deve rejeitar a indicação, porque ele não tem legitimidade. Faremos tudo que for necessário para barrar a intervenção", diz Ana Paula.

projeto para barrar a nomeação de Bulhões como reitor Na noite dessa quarta, a deputada gaúcha Maria do Rosário (PT) protocolou um. Em vídeo postado nas redes sociais, a deputada diz que a escolha é "autoritária" por nomear o terceiro colocado da tríplice aliança.