Reitor da Ufrgs escolhido por Bolsonaro fala pela primeira vez após nomeação

escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro terceiro colocado em consulta direta melhor universidade federal para assumir a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), o professor Carlos André Bulhões,na instituição, vai falar pela primeira vez nesta quinta-feira (17) desde a nomeação. O mandato é de quatro anos. O atual reitor, Rui Oppermann, ficou em primeiro lugar na consulta. A Ufrgs é a, pelos critérios de avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Bulhões, que graduou em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal) no começo dos anos de 1980 e depois fez a carreira no Rio Grande do Sul e pós-graduações no exterior, é professor do Departamento de Obras Hidráulicas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas.

Desde que foi oficializada, a escolha virou alvo de polêmica. Mesmo após o resultado da votação, a lista tríplice precisa ser encaminhada pelo Conselho Universitário (Consun) para o aval final do presidente da República.

Protesto da comunidade universitária ocorre no começo da tarde desta quinta.

havia afirmado que Bulhões seria o escolhido Na semana passada, o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS)de Bolsonaro para ocupar o cargo.

protocolou um projeto A deputada gaúcha Maria do Rosário (PT)para barrar a nomeação do professor Carlos André Bulhões como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

O futuro reitor, segundo a escolha do presidente, dará entrevista coletiva a partir das 15h. Desde essa quarta-feira (16), quando foi confirmada a informação da nomeação, o Jornal do Comércio busca ouvir o futuro reitor.

A transmissão ocorrerá a partir das 15h, pela plataforma do Zoom e vai durar uma hora e 15 minutos, conforme a assessoria de imprensa contratada. As orientações dadas é que os jornalistas poderão enviar os questionamentos por um chat online durante a transmissão e que um mediador lerá as perguntas durante a entrevista.

proposta amplamente derrotada A atual reitoria se manifestou nessa quarta, por meio de nota, sobre a nomeação de Bulhões. Rui Vicente Oppermann e a vice-reitora Jane Tutikian disseram que a decisão opta por uma "" pela comunidade acadêmica, ignorando "os grandes avanços feitos nos últimos anos na construção de uma universidade de excelência acadêmica, plural e inovadora".

Nomeação de quem não teve maior votação ocorre desde 2019

Não é a primeira vez que é nomeado um gestor de Instituição Federal de Ensino Superior (Ifes) que não foi o mais votado em consultas na comunidade acadêmica.

não aceitou o resultado de eleição e designou um reitor temporário para assumir o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Em abril deste amo, o Ministério da Educação. A pasta não informou, na época, o motivo pelo qual não acatou a decisão da maioria da comunidade acadêmica.