Reitoria da Ufrgs: Maria do Rosário protocola projeto para reverter nomeação de Bulhões

indicação de Bulhões pelo presidente Jair Bolsonaro A deputada gaúcha Maria do Rosário (PT) protocolou nesta terça-feira (16) uma projeto para barrar a nomeação do professor Carlos André Bulhões como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). O pedido ocorre apóspara assumir a reitoria por quatro anos.

Em vídeo postado nas redes sociais, a deputada diz que a escolha é "autoritária" por nomear o terceiro colocado da tríplice aliança. "É algo que nós não podemos aceitar, se dependemos da Democracia, da Ciência e da Educação. Se dependemos de um Brasil livre e soberano, se dependemos da Constituição Federal. O autoritarismo do presidente da República fere a Constituição", afirmou Maria do Rosário no Twitter.

A deputada completa dizendo que "defender a Universidade Federal do Rio Grande do Sul significa, neste momento, estarmos posicionados", e diz que o projeto apresentado é o único instrumento pelo qual a Câmara dos Deputados e o Senado Federal podem rever um "ato inconstitucional".

a atual reitoria da Ufrgs se manifestou, por meio de nota, sobre a nomeação de Bulhões Mais cedo,. O texto assinada pelo reitor Rui Vicente Oppermann e pela vice-reitora Jane Tutikian diz que a decisão opta por uma "proposta amplamente derrotada" pela comunidade acadêmica, ignorando "os grandes avanços feitos nos últimos anos na construção de uma universidade de excelência acadêmica, plural e inovadora".