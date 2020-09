Tráfego de usuários em rodovias gaúchas cresce 2% em agosto

Diante da retomada gradual das atividades econômicas, o tráfego pelas rodovias gaúchas cresceu 2% na última semana de agosto. Já na comparação com o registrado na última semana antes da quarentena, em março, o volume de usuários que passou pelos pedágios do Rio Grande do Sul no fim do mês passado é de 43%.

Os dados fazem parte de um levantamento organizado pela Veloe, empresa que oferece serviço de pagamento automático em pedágios.

De acordo com Marcelo Costa, executivo da empresa, também foi observada tendência de crescimento na utilização de adesivos para pagamento automático nos pedágios em todo o Brasil, disponível em todas as rodovias pedagiadas do Brasil.