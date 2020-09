Bolsonaro nomeia Carlos Bulhões como reitor da Ufrgs

A nomeção do professor Carlos André Bulhões para o cargo de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (16). Assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a confirmação do docente, terceiro colocado na eleição interna, foi feita via decreto da Eduacação com data de terça-feira (15). A nomeação tem validade a partir da próxima segunda-feira (21) e Bulhões cumprirá mandato de quatro anos.

o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) havia afirmado que Bulhões seria o escolhido de Bolsonaro Na semana passada,para ocupar o cargo. A chapa do novo reitor, que tem a professora Patrícia Pranke como vice-reitora, ficou em terceiro lugar na consulta interna da universidade, realizada em julho. O processo eleitoral foi vencido pela atual gestão, comandada pelo reitor Rui Oppermann e pela vice-reitora Jane Tutikian. Em segundo lugar venceu a chapa de Karla Maria Müller (reitora) e Claudia Wasserman (vice).

Apesar da lista tríplice com o resultado do processo eleitoral interno ser encaminhada pela universidade ao Ministério da Educação (MEC), a decisão do presidente da República é soberana. No final de agosto, diante da possibilidade da nomeação de Bulhões, alunos e comunidade acadêmica da Ufrgs chegaram a organizar um protesto contra a decisão, já que Bulhões representa oposição ao grupo que está à frente do comando da Ufrgs.

Natural de Alagoas, Bulhões é professor titular da Engenharia há 36 anos, atuando nas áreas de métodos de gestão de recursos hídricos, recursos renováveis, recursos energéticos, meio ambiente e infraestrutura.