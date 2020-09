Porto Alegre: Escolas públicas terão times de resposta rápida para lidar com a Covid-19

mas detalhes ainda terão de ser vistos com o Estado A detecção precoce dos casos do novo coronavírus será um dos focos no esquema de volta às aulas na rede municipal de ensino de Porto Alegre. O secretário adjunto da Saúde da Capital, Natan Katz, afirmou que cada escola terá uma unidade de saúde de referência montando times de resposta rápida. O calendário apresentado pela prefeitura prevê a retomada em 5 de outubro,

“Esses times entre saúde e educação vão poder agir de maneira rápida quando tiver suspeita de risco e poderão acompanhar em tempo real”, explicou Katz, durante videoconferência no fim da tarde desta terça-feira (15) com representantes das escolas, que teve ainda o prefeito Nelson Marchezan Júnior, e os secretários da Saúde, Pablo Stürmer, e o da Educação, Adriano Britto. Um pouco antes, a reunião virtual foi com a rede privada de ensino.

Pelas orientações, está previsto que qualquer pessoa com sintomas ou que more com pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 não poderá comparecer às aulas. A verificação diária das temperaturas e o questionamento diário de alunos, professores e funcionários sobre os sintomas também são ideias protocolos a serem instaurados.

Além disso, caso haja um caso positivo em uma sala de aula, todos os alunos da turma e professores que tiveram contato deverão ser testados com exame de RT-PCR ou teste rápido de antígeno. Caso haja dois casos positivos em uma sala, a escola deve comunicar à vigilância epidemiológica do município e, se o surto for confirmado, suspender as atividades presenciais da turma por dez dias.

Katz explica que a ideia é que cada turma seja uma célula isolada dentro das escolas para evitar a transmissão.

Os protocolos também sugerem cuidados com o ambiente escolar, a higienização e o transporte, que deverá seguir as mesmas recomendações de uso de máscara da sala de aula e reduzir o número de passageiros. Caso alguma criança more com pessoas pertencentes ao grupo de risco, é recomendado que siga apenas com atividades remotas.

Os representantes das escolas manifestaram preocupação com a falta de funcionários para cumprir todos os protocolos de segurança, pois muitas escolas estão com equipe reduzida. Eles também não se sentiram seguros com os protocolos de distanciamento físico e de uso de máscara sugeridos.

“Não é questão de que não queremos voltar às aulas presenciais, mas sim de querer ver a viabilização desse planejamento. Várias questões geraram dúvidas e algumas soaram, no mínimo, estranhas”, apontou a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Teixeira, Rosele de Souza. Estes questionamentos acabaram não sendo esclarecidos.

Alunos da Educação Infantil, terceiro ano do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) voltam em 5 do mês que vem, e os alunos do Ensino Fundamental I, Educação Especial e EJA municipal no dia 19. Já estudantes do Ensino Fundamental II, Educação Especial e restante do Ensino Médio retornam em 3 de novembro.

Os protocolos preveem que as máscaras serão obrigatórias para professores, que deverão usar modelo descartável e trocar a cada turno, e funcionários, que poderão utilizar máscaras artesanais ou protetores faciais. O uso de máscara pelos alunos seguirá as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), baseado na idade.

Quem deve usar a máscara nas escolas em Porto Alegre

Até 2 anos: proibido

Entre 3 e 6 anos (Educação Infantil): uso não indicado

Entre 6 e 11 anos (Ensino Fundamental I): uso recomendado, mas não obrigatório

A partir de 11 anos (Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA): uso obrigatório

Alunos com deficiência: uso não é obrigatório e deve ser avaliado individualmente