Agências do INSS não abrem para perícias como esperado

Quem foi às agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na manhã desta segunda-feira (14) em Porto Alegre e na Região Metropolitana para realizar perícias médicas agendadas teve frustração ao encontrar portas fechadas. Mesmo com o anúncio de que as atividades seriam retomadas nesta segunda após cerca de seis meses de atendimento presencial suspenso, em decorrência da pandemia de covid-19, os segurados com exames agendados que se deslocaram até as agências foram informados de que não seriam atendidos. O motivo relatado foi que os médicos-peritos não compareceram ao local de trabalho.

"O INSS já havia sido informado no dia 10 de que os peritos não retornariam ao trabalho no dia 14. Mesmo assim, a diretoria apostou que as agências iriam reabrir na marra", afirmou Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP). De acordo com Cardoso Alves, em vistorias realizadas nas agências foram constatadas diversos problemas graves que impedem o retorno seguro ao trabalho presencial e recebimento de público. Entre eles, estão ventilação inadequada, falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e ausência de medição de temperatura no público e funcionários. "A maioria das agências, como em Porto Alegre, possuem uma estrutura precária que não é compatível com um mundo pós-Covid-19", afirma o dirigente da ANMP.

A gerência-Executiva do INSS em Porto Alegre informou que as agências Centro, Sul, Partenon, Viamão e Alvorada não reabriram por que não reúnem as condições necessárias para o retorno seguro do atendimento ao público. Segundo o INSS, os segurados estavam sendo informados do cancelamento das perícias.

Vicente Cardoso de Figueiredo tinha atendimento marcado desde o dia 27 de agosto. Luiza Prado/JC

O bancário Vicente Cardoso de Figueiredo foi uma das pessoas que compareceu à agência do INSS na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Ao invés do atendimento, encontrou um cartaz no portão de entrada, relatando que o local estava fechado. Com uma perícia médica agendada desde 27 de agosto, Figueiredo afirmou que não foi informado do cancelamento. “Já estava tudo agendado, certinho. Esse serviço do INSS é um caos”, reclamou.

O vice-presidente da ANMP afirma que as falhas de comunicação do INSS são crônicas e antigas. "O cadastro de segurados é muito ruim. Teria sido melhor se o presidente do INSS tivesse procurado a mídia e informado à nação que as perícias não seriam feitas. A população lê notícias, vê televisão e ouve rádio. Isso seria muito mais eficiente do avisar o cancelamento por e-mail e SMS no final de semana", destaca Cardoso Alves.

Segundo o INSS, mais de 600 agências deveriam reabrir em todo o Brasil nesta semana. O número representa menos da metade das unidades do INSS, mas corresponde às maiores agências, com mais capacidade de atendimento. A gerência de Porto Alegre afirmou que está trabalhando intensamente nos ajustes finais e na organização das equipes, “buscando a total segurança para os usuários e servidores, com o objetivo de, o mais breve possível, reabrir as portas de suas unidades”. Também ressaltou a disponibilidade dos canais remotos de atendimento: pelo telefone 135 e Meu INSS (site e aplicativo para celular).