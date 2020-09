Fumaça de queimadas na Amazônia chega ao Rio Grande do Sul

Um grande corredor de fumaça vindo das queimadas na região amazônica alcançou o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11). Segundo a MetSul Meteorologia, a quantidade de fumaça é reforçada pelas queimadas que ocorrem também no Pantanal, Bolívia, Paraguai e Norte da Argentina, que enfrentam focos de calor.

Imagens de satélite mostram que a fumaça avança sobre o Oceano Atlântico na costa do Sul e pelo Sudeste brasileiro. Transportada por correntes de vento, a fumaça consegue chegar até os litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Imagens de satélite mostram a presença da fumaça (em tom leitoso) distinguindo-se das nuvens baixas. Metsul Meteorologia/Reprodução

No Rio Grande do Sul, a presença da fumada na atmosfera é perceptível pela alteração da coloração do céu, especialmente nos horários do amanhecer e do fim da tarde. A MetSul destaca, porém, que a fumaça circula em altitude que não afeta os índices de qualidade do ar.

Nas redes sociais, gaúchos compartilhavam fotos do pôr do sol no fim da tarde desta sexta com muita fumaça no horizonte, deixando o céu em tom acinzentado.