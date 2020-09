Campanha da prefeitura de Porto Alegre quer arrecadar 30 mil brinquedos

Com o objetivo de proporcionar uma infância mais lúdica e alegre às crianças em vulnerabilidade social, a prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta sexta-feira (11), através de uma transmissão ao vivo, a Campanha do Brinquedo de 2020. Com o tema “Doar é tão simples como um passe de mágica”, a iniciativa pretende arrecadar 30 mil brinquedos. A ideia é que os objetos arrecadados sejam entregues antes do Dia das Crianças (12 de outubro), para garantir que até a data todas possam ser beneficiadas. A ação seguirá até o dia 25 de dezembro, compreendendo também o período natalino.

De acordo com a primeira-dama da Capital, Tainá Vidal, o tema desta edição tenta retratar a magia da vida, que começa através dos brinquedos e da infância. “Lembrar do brinquedo e do brincar é algo que traz felicidade e que mostra o quanto é sério e importante que as crianças tenham brinquedos. A magia da vida vem através de uma infância bem vivida”, destacou.

A Campanha pretende beneficiar 10.490 crianças atendidas pela Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e pelas instituições parceiras no Serviço de Fortalecimento de Vínculos Familiares. Especificamente, serão 553 em situação de acolhimento e 9.937 em serviços de convivência.

Para a presidente da Fasc, Vera Ponzio, a campanha tem um papel fundamental, visto que, muitas vezes, um simples brinquedo pode melhorar o dia ou a infância de uma criança que está passando por um momento difícil. “Esses momentos do Dia das Crianças e Natal são de solitude para as crianças em situação de acolhimento, então, um brinquedo pode fazer toda a diferença para que elas tenham o direito de brincar”.

Conforme o secretário municipal do Desenvolvimento Social e Esporte (SMDE), Mário Marchesan, assim como na Campanha do Agasalho, na Campanha do Brinquedo os materiais arrecadados também passarão por um período de triagem e quarentena antes de serem distribuídos. Por conta da pandemia da Covid-19, a campanha também contará com drive-thrus de arrecadação, além de pontos fixos em supermercados e shoppings. “Brinquedo e brincadeira são coisas sérias. Com essas ações estaremos investindo nos adultos de amanhã. A sociedade vai ser aquilo que fizermos dela”, garantiu, além de reforçar o pedido por brinquedos em condições de serem repassados e reutilizados. “Vamos doar brinquedos que gostaríamos que os nossos filhos ou sobrinhos recebessem”, enfatizou.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior parabenizou a iniciativa e desejou sucesso à campanha, que pretende atender milhares de crianças porto-alegrenses. “Pedimos a sensibilização de todos para que doem brinquedos que sejam úteis”.

O drive-thru fixo da campanha está localizado na avenida Taquara, nº 579, e funcionará desta sexta-feira (11) até 25 de dezembro. O horário de funcionamento será das 9h às 17h. A expectativa, segundo Tainá, é de que todos se empenhem e possam tornar a infância dessas crianças mais alegre. “Esperamos que toda a sociedade de Porto Alegre se envolva e se entregue nessa campanha”.

Pontos de coleta