Trabalhadores dos Correios realizam ato centralizado em Porto Alegre

Os funcionários dos Correios no Rio Grande do Sul, que estão em greve há quase um mês, realizaram um ato centralizado na manhã desta sexta-feira (11) em Porto Alegre. Integrando a mobilização nacional, outras atividades ocorreram em todo o país nesta manhã.

O grupo de manifestantes se reuniu às 10h em frente ao prédio Sede, no Centro Histórico. O protesto reuniu trabalhadores de Porto Alegre e região metropolitana, do Vale dos Sinos e de cidades do interior do Estado.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Correios do Rio Grande do Sul (Sintect-RS), o protesto desta sexta denuncia o desconto de salários e um "terrorismo com os tíquetes alimentação". Assim, os trabalhadores trocam as tradicionais roupas amarelas e azuis por preto e realizam um panelaço em crítica à "confusão" relacionada ao vale-alimentação.

O ato desta sexta antecipa a audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST), marcada para as 15h de hoje. Além de um protesto contra a empresa, a atividade ainda é uma homenagem a mais de 100 trabalhadores dos Correios que já morreram pela Covid-19 no país.