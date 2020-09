Mais dois hospitais de Porto Alegre vão testar vacina da Covid-19

Porto Alegre já testa a vacina chinesa Os hospitais de Clínicas (HCPA) e Nossa Senhora da Conceição, ligado ao Grupo Hospital Conceição (GHC), em Porto Alegre, vão testar uma das vacinas contra o novo coronavírus em desenvolvimento no mundo. Diferentemente de outros estudos no Brasil, este não será apenas com profissionais da saúde., neste caso no Hospital São Lucas, da Pucrs.

VÍDEO: JC Explica com médico e voluntária sobre a vacina em testes

Os testes são de projeto da farmacêutica belga Janssen, que pertence à gigante Johnson&Johnson, foram confirmados nesta quarta-feira (9) pelos dois hospitais. A vacina está na terceira e última fase de testes, que devem ser realizados por outras 30 instituições brasileiras.

O médico infectologista e coordenador da pesquisa no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Breno Santos, explica que a data de início do processo depende da liberação do Comitê de Ética da instituição. Segundo o médico, a aprovação deve ocorrer nos próximos dias.

Serão atendidos 2 mil voluntários com idades acima de 18 anos, sem preferência de perfil. No entanto, Soares afirma que a aplicação da vacina será realizada por fases com bases nas características dos participantes.

O Conceição atenderá, consecutivamente, pessoas com entre 18 e 59 anos sem comorbidades, de 18 a 59 com comorbidades, voluntários com acima de 60 anos sem comorbidades e, em seguida, a mesma faixa etária com comorbidades.

"A aplicação será feita em três turnos, das 8h às 20h. Visamos a inclusão de, no mínimo, 50 pessoas por dia", explica Santos. O hospital já tem local para os testes e monta uma equipe para executar a pesquisa.

O Clínicas confirmou a participação nos testes, mas não informou os detalhes.