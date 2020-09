Sulgás contém vazamento de gás natural ocasionado por construção na Avenida Praia de Belas

Um vazamento de gás natural da rede da Sulgás, ocasionado por conta de obra de uma construtora na avenida Praia de Belas com a rua Barbedo, no bairro Menino Deus, foi contido pela companhia no início da tarde desta quarta-feira (9). Segundo a empresa, assim que a ocorrência foi identificada, o Plano de Ação de Emergência foi acionado e uma equipe especializada encaminhada ao local para efetuar os devidos reparos.