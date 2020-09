'Nenhum país reabriu escolas com transmissão tão elevada', alerta Sociedade Rio-Grandense de Infectologia

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

autorização por parte do governador Eduardo Leite do retorno às aulas presenciais sofrendo forte resistência por parte de prefeitos no Rio Grande do Sul gerou uma série de críticas por parte de profissionais da área da saúde e vemque entendem que ainda não é o momento de enviar os alunos para as salas de aula. Nesta terça-feira, foi a vez da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia (SRGI) se manifestar sobre a questão. A entidade, que reúne médicos infectologistas gaúchos, critica o governo do Estado por ter autorizado o retorno das atividades em sala de aula, começando pela Educação Infantil.

“Nenhum país até o momento promoveu a reabertura das escolas durante esta pandemia com taxas de transmissão tão elevadas quanto as observadas atualmente no estado”, diz a SRGI, em nota de alerta.

A entidade aponta que o sistema de bandeiras do distanciamento controlado “não é um indicador apropriado para mensuração da taxa de transmissão do coronavírus na comunidade”.

No que diz respeito ao cronograma de retomada das aulas presenciais, a SRGI afirma que somente foi apresentada uma proposta com datas, “sem qualquer indicador que adequadamente reflita a taxa de transmissão em crianças com maior acurácia e rapidez, tampouco de índices, que, uma vez atingidos, determinariam novo fechamento das escolas”.

A entidade alerta que junto com o calendário de retomada, não foi apresentado proposta de ampliação da cobertura de testagem ou programa de testagem específico para o monitoramento de aumento de contágio em alunos, professores e funcionários. “Não há medidas concretas que permitam detectar precocemente surtos de Covid-19 em alunos e toda a comunidade escolar”, diz a SRGI.

Os infectologistas encerram a nota lembrando que o risco de um desenvolvimento grave da doença, com a ocorrência de óbitos, em jovens e crianças é baixo, mas não inexistente. “Igualmente, a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, condição associada à Covid-19, apesar de rara, pode cursar com formas graves e fatais, como já registradas no Brasil”, conclui a entidade.