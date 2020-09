Rio Grande do Sul tem alerta para novos temporais nesta quarta-feira

Depois da rápida trégua com a volta do sol nesta terça-feira, a MetSul Meteorologia volta a alertar para a ocorrência de novos temporais no Rio Grande do Sul até quinta-feira (10), especialmente na tarde e noite desta quarta (10). Há o risco de chuva forte, raios, granizo e vento em diferentes regiões do Estado. O sol deve aparece com nuvens em parte do dia, apesar da instabilidade.

As áreas de instabilidade devem crescer a partir do fim de tarde de quarta-feira. A previsão do tempo indica ainda calor à tarde no Oeste, no Noroeste e no Norte do Estado, por causa do vento Norte.

Em Porto Alegre, o dia será de nebulosidade e de chuva. O sol chega a aparecer entre nuvens, porém no fim da tarde ou à noite a chuva deve retornar mais forte e com o risco de temporal com raios, granizo isolado e rajadas de vento.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira (9)

Máxima: 30ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 15ºC