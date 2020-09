Municípios da Serra Gaúcha retomam aulas presenciais após seis meses

Os dois principais municípios da Serra Gaúcha, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, retomaram nesta terça-feira (8), após seis meses, as aulas presenciais da Educação Infantil na rede privada. Em ambas as cidades, as instituições de ensino tiveram de apresentar planos de contingenciamento às prefeituras, atendendo a regramentos estabelecidos em decretos municipais e estadual. As aulas também retornaram em Garibaldi, Carlos Barbosa, Canela, São Marcos.

Jornal do Comércio mostra que prefeituras gaúchas resistem em voltar com as aulas presenciais. Outras 10 regiões do Rio Grande do Sul também retomaram as atividades em sala de aula, mas levantamento domostra que

Em Caxias do Sul, das 150 escolas de educação infantil que protocolaram pedidos, apenas 40 puderam reabrir nesta terça-feira. O restante ainda aguarda por análise pela prefeitura. Sem informações oficiais, a indicação é de que em torno de 25% das crianças matriculadas retomaram as aulas. A baixa adesão era esperada pelo receio dos pais em relação à proliferação da Covid-19, quanto pela quantidade de cancelamentos de matrículas durante o período de paralisação.

Dentre as principais determinações estão, em caso de uso de máscara, a manutenção da distância de 1,5m entre as crianças na sala de aula e nos demais ambientes. Sem proteção, como nas refeições, a distância sobe para 2m. Devem ser evitados pátios, refeitórios, ginásios e bibliotecas. "Sem a aprovação do plano, as escolas não podem abrir. Se o fizerem podem ser passíveis de fiscalização e multa por descumprimento de decretos e questões sanitárias, que pode chegar até R$ 35 mil. Durante as próximas semanas, as demais escolas, que já tiveram seus planos protocolados e aprovados, serão comunicadas para a volta das atividades", informa o secretário do Urbanismo, João Uez.

Na manhã desta terça (8), fiscais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente foram treinados para auxiliar a Vigilância Sanitária na vistoria das escolas de educação infantil privadas que retornaram às atividades. A equipe fará a fiscalização das medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 descritas na Portaria Conjunta das Secretarias Estaduais da Saúde (SES) e de Educação (Seduc).

Em Bento Gonçalves, 21 das 30 escolas da rede já tiveram seus protocolos de prevenção da doença aprovados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde para a educação. Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, é limitada a 50% a capacidade em transportes escolares, refeitórios e salas de aula. Cleide Roggia, integrante da diretoria da Associação Bento Gonçalvense de Ensino Infantil Particular, destacou que o retorno está sendo para as famílias que desejarem e que não tenham condições de manter os filhos em casa. “Quem desejar pode seguir optando pelo ensino remoto. Durante o período de paralisação, arcamos com muitos custos e as escolas da rede só sobreviveram com a ajuda de algumas famílias", declarou.

Como protocolo obrigatório, a Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves realizou, no fim de semana, a testagem dos 276 profissionais das escolas. O resultado dos exames apresentou três pessoas com a infecção para o novo coronavírus, que foram encaminhadas para isolamento e tratamento ambulatorial.

Os regramentos observam o transporte escolar, refeitórios e salas de aula, com distanciamento mínimo entre os alunos, uso de máscara e capacidade máxima de 50% de capacidade de estudantes. Para a próxima semana está programada a volta das escolas infantis da rede pública de Bento Gonçalves. Os alunos que não retornarem continuam com as aulas online.

Em Flores da Cunha, apenas uma das 10 instituições privadas deve reabrir nesta quarta (9). As demais programaram o retorno para a segunda-feira (14). Já a rede pública não tem data para retomada das aulas presenciais. Pesquisa realizada pela pasta da educação apontou que 80% dos responsáveis não autorizavam o retorno dos alunos às escolas na cidade.

Em Farroupilha, as aulas somente serão retomadas se houver decreto estadual liberando as atividades. A decisão foi tomada durante reunião do Comitê de Atenção ao Coronavírus e diretores das redes municipais públicas e particulares de ensino, realizada na manhã de sexta-feira (4). As escolas privadas com vagas preenchidas pelo poder público, as chamadas mistas, ainda discutirão um possível retorno. Já, nas escolas públicas, os estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio deverão continuar no sistema de aulas remotas até o final do ano.

Contágio fecha Secretaria de Educação de Caxias do Sul

No dia em que foram retomadas as aulas presenciais na rede particular de Educação Infantil, a sede da Secretaria de Educação de Caxias do Sul foi fechada para sanitização. A medida deve-se à internação de dois profissionais acometidos por complicações provocadas pelo coronavírus. Testados ainda na sexta (4), foram internados no mesmo dia em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Outros dois servidores também apresentaram sintomas, foram testados e estão isolados. Também serão afastados servidores sintomáticos e ocorrerá uma avaliação pela Secretaria da Saúde. A sede da secretaria deve ser reaberta nesta quarta-feira (9).