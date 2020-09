Testes da vacina da Covid-19 em Porto Alegre atingem 300 pessoas e quase sem efeito colateral

testes da vacina chinesa contra a Covid-19 em Porto Alegre Osestão acelerados e com as primeiras percepções que reforçam a eficácia. Outro indicador animador é que quase nenhum efeito colateral foi observado em voluntários que já receberam as aplicações, afirma o coordenador do Centro de Pesquisa (CT) do Hospital São Lucas (HSL) da Pucrs, o médico infectologista Fabiano Ramos.

prometeu vacina em janeiro O HSL é uma das 12 instituições no Brasil que faz testes da coronavac, que é da farmacêutica Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, para produção no Brasil. Ramos também confirma que a produção pelo instituto vai começar para que, até dezembro, tenha oferta para aplicação, após o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello,

Trezentos voluntários receberam a aplicação, sendo que 70 já a segunda dose, até a sexta-feira passada (4). Todos vão tomar duas doses, sendo que parte é do imunizante verdadeiro e outra parte de placebo. O participante não sabe qual recebeu. O HSL vai testar 852 pessoas, todas profissionais de saúde que atuam com atendimento ligado à pandemia do novo coronavírus.

VÍDEO: JC Explica conversa com médico e voluntária sobre os testes da vacina da Covid-19

Em bate-papo no quadro em vídeo do JC Explica, do Jornal do Comércio, Ramos e a enfermeira Fabiana Silva de Souza, a segunda voluntária a receber a vacina em agosto, contaram como está ocorrendo a pesquisa e ainda sobre as expectativas em relação à vacina.

"Com os 300 voluntários, praticamente nada se teve efeito colateral. O que têm são muito leves, como dor no local da aplicação, um pouco de dor no corpo ou dor de cabeça. Parece ser uma vacina realmente muito segura, o que se evidenciava nos estudos iniciais", observa o infectologista, citando que o Butantan recebe informações e avalia dos dados "em tempo real". "Estamos muito animados", diz o médico.

A voluntária diz que a experiência de participar tem sido muito segura e valida o que o coordenador do CT observou sobre o andamento da testagem:

"Não tive nenhum sintoma até agora. Apenas a dor no braço no primeiro dia. Nada mais. A gente faz a vacina às cegas, pois não sei se recebi o placebo ou a dose real. Recebi a segunda dose em 24 de agosto e tudo tranquilo", conta.

O desafio da voluntária é duplo. Como está na linha de frente de atendimento, a todo momento ela se expõe a riscos. Segundo Fabiana, até agora, ela não apresentou nenhum sintoma de eventual infecção por Covid-19. Mas não é possível saber se a condição pode ser efeito da vacina, já que Fabiana pode ter recebido placebo.

Ao mesmo tempo, outro detalhe é importante. "Continuo com toda a proteção que já tinha. Mas tive, neste tempo, colegas com sintomas leves ou até piores que precisaram ser internados", descreve.

"A gente espera que se ela (Fabiana) recebeu a vacina pode estar mais protegida, mas como não sabemos se foi a dose verdadeira, a orientação é manter os cuidados. Um dos objetivos da pesquisa é vacinar pessoas que estão expostas, na linha de frente porque uma das avaliações é ver quem ficou doente".

O cuidado deve ser mantido, até para não cair em "falsa proteção" da vacina. "Mesmo quem recebeu a vacina pode desenvolver a doença", adverte o coordenador do CT do hospital.

Os riscos da pandemia geram dificuldades até para os testes. Muitos dos voluntários inscritos estão sendo descartados porque acabaram tendo Covid-19. Hoje são quase 6 mil pessoas inscritos e a lista continuará aberta para que não haja problema de faltar participantes. O HSL participa da fase três, que é a etapa clínica, do desenvolvimento da coronavac, último passo antes de levar a vacina para a população.

Pressão para ter a vacina

O infectologista conta que a equipe está trabalhando em ritmo frenético para vencer a meta de voluntários vacinados. Não tem fim de semana e nem feriado para a equipe, diz Ramos."A população quer uma vacina o mais rápido possível. A gente trabalha para incluir o máximo de pessoas e o mais rápido para enviar ao Butantan e para que a vacina chegue o quanto antes", garante.

O médico atribui "a pressão" que todos sentem em parte a um esgotamento que as pessoas atravessam de ter de seguir medidas de distanciamento social. "Todos estão muito cansados e já não respeitando mais as regras, aí veem nas possibilidades da vacina trajetória para voltar ao normal", analisa o coordenador do estudo em Poro Alegre.

No hospital, Fabiana já se acostumou com o acompanhamento atento dos colegas: "Todo o dia me perguntam: 'E aí deu algum sintoma, como tu tá, o que tu acha, vai dar certo?'. A expectativa da população e da gente é a mesma: que dê tudo certo e que esta ou outra vacina apareça como esperança para amenizar a pandemia", resume a voluntária.

Oferta da vacina para a população está perto

A pergunta que não cansa de ser feita é quando a vacina estará disponível. Ramos lembrou que o contrato entre a Sinovac e o Butantan prevê a produção e disponibilidade de doses até dezembro. A liberação dependerá do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Vão produzir porque a farmacêutica confia que os resultados serão muito bons. A previsão é que as primeiras doses possam ser entregues em dezembro", cita o médico gaúcho. "A produção das doses já vai estar acontecendo para quando a Anvisa liberar, possa chegar o mais rápido possível. A previsão é ter vacina em dezembro ou no máximo no começo do ano que vem", projetou o infectologista.

Os estudos iniciais da vacina do Sinovac indicam que 97% das pessoas produziram anticorpos depois da segunda dose, mas são pessoas muito exportas ao vírus, diz o coordenador. "Mesmo que seja 90%, 10% não desenvolvem anticorpos, são expostas e têm a doença. São dados importantes para entender o andamento da vacina e até quantas doses serão necessárias.

Fabiana faz exames no HSL a cada retorno para verificação de informações pela equipe do Centro de Pesquisa. Serão quatro retornos em dois meses. A expectativa é que fique sabendo no fim do estudo se recebeu dose real ou placebo. Caso a vacina seja liberada antes e ela tenha tido aplicação de dose que não era a real, a enfermeira será chamada e poderá receber o imunizante como todos os que estiveram nos grupos prioritários, que certamente terá os profissionais de saúde.

Uma curiosidade é se já há indicação de geração de anticorpos. O infectologista explicou que o sangue coletado dos participantes é testado em São Paulo. Serão pelo menos quatro testagens e o acompanhamento vai ser por um ano. No fim do estudo, os participantes poderão saber.