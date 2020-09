Veja quais são as 11 regiões autorizadas a retomar as aulas presenciais no RS nesta terça

Depois de quase sete meses com as aulas presenciais suspensas, 11 regiões do Rio Grande do Sul podem voltar a abrir as salas de aula para os alunos de Educação Infantil nesta terça-feira (8). São os municípios localizados nas regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Guaíba, Passo Fundo, Pelotas, Bagé, Caxias do Sul, Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul e Lajeado.

mapa de distanciamento controlado De acordo com o governo do Estado, as escolas podem abrir naquelas localidades em que a bandeira doestiver laranja ou amarela nas duas últimas semanas - ou seja, na semana atual e na anterior. Após ficar uma semana na bandeira laranja, Porto Alegre retornou à bandeira vermelha esta semana, que tem restrições mais rígidas, e não poderia reabrir, nem se quisesse, as escolas. No mapa preliminar divulgado na sexta-feira (4), 12 regiões foram classificadas como bandeira vermelha.

Regiões em bandeira laranja nas duas últimas semanas (17 e 18):