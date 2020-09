Granizo atinge várias cidades gaúchas; MetSul alerta para temporais no domingo

A MetSul Meteorologia mantém o alerta de forte instabilidade e temporais no Rio Grande do Sul durante o fim de semana. Neste sábado (5), vários municípios do Litoral Norte e Região Metropolitana de Porto Alegre registraram ocorrência de granizo, entre eles Imbé, Osório, Maquiné, Gravataí, Cachoeirinha, Dois Irmãos, Campo Bom e Sapiranga.

Os acumulados de precipitação devem ser altos principalmente na faixa central do Estado e no Nordeste gaúcho, o que inclui Porto Alegre e a Região Metropolitana. O alerta ainda traz a possibilidade de novas ocorrências de granizo no território gaúcho.

Uma frente semi-estacionária sobre o Estado mantém o clima chuvoso pelos próximos dias, o que pode se prolongar até o próximo final de semana. A instabilidade não consegue avançar pelo Sul do Brasil até o Centro-Oeste e o Sudeste, o que faz com que o escoamento de umidade vinda da Amazônia se direcione para o Rio Grande do Sul. A instabilidade se concentra na área de transição entre duas massas de ar, uma fria ao Sul e outra muito quente ao Norte, e isso vai se dar sobre o território gaúcho.

Com a alimentação de ar quente de Norte e a atmosfera aquecida do Centro para o Norte do Rio Grande do Sul, mesmo que a temperatura não esteja alta, a instabilidade aumenta e se formam nuvens carregadas. Neste sábado, em muitas cidades gaúchas a temperatura não passa de 20ºC, mas no Noroeste e no Norte do Estado estará abafado e no Oeste catarinense pode fazer até 30ºC.

No domingo, o ar quente se reforça no Norte do Rio Grande do Sul e, em razão disso, a instabilidade tende a se intensificar sobre o Estado com chuva mais ampla e um maior risco de temporais isolados com muitos raios e granizo. Com a temperatura alta em níveis superiores da atmosfera, movimento convectivos que levam à formação de nuvens de maior desenvolvimento vertical (carregadas) fica favorecido e ocorrem os raios e granizo isolado.