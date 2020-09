Decreto define novas flexibilizações de movimentações em Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O decreto 20.720, publicado na noite de sexta-feira (4), em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre, flexibilizou algumas ações que haviam sido restritas na capital gaúcha como forma de amenizar a propagação da pandemia de coronavírus. A medida, entre outras atividades, permite refeições em hotéis e acesso a parques e praças de segunda a sexta-feira. A interdição de locais de aglomeração como a Orla do Guaíba havia sido estipulada pela prefeitura da capital gaúcha na primeira semana de junho.

No caso dos hotéis, a nova determinação libera o uso das áreas destinadas para refeições nos estabelecimentos que prestem serviço de hotelaria e hospedagem, desde que observadas as mesmas regras de bares e restaurantes, como higienização, distanciamento entre as pessoas e ocupação máxima de mesas.

Já os parques Moacyr Scliar (trecho 1 da Orla do Guaíba), Chico Mendes, Germânia, Gabriel Knijnik e Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) poderão receber público de segunda a sexta-feira. Eles permanecem fechados aos sábados, domingos e feriados. Fica permitido nos mesmos dias o comércio em geral, inclusive de alimentos e bebidas, nestes lugares.