Indicadores pioram e 12 regiões ficam em bandeira vermelha no mapa preliminar

semana de alívio nos indicadores da Covid-19 e de predominância da bandeira laranja Depois de uma, o mapa prévio do distanciamento controlado divulgado pelo governo gaúcho nesta sexta-feira (4) voltou a trazer mais regiões em vermelho. São 12 regiões classificadas em alto risco de contágio para o novo coronavírus na prévia da 18ª rodada, área que abrange 59,5% da população gaúcha.

Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Santa Cruz do Sul, Lajeado, Santo Ângelo e Cruz Alta são as regiões em vermelho. Outras nove regiões ficaram com a bandeira laranja, que representa risco médio, incluindo Ijuí e Santa Rosa, que recuaram do vermelho para o laranja. Veja no mapa abaixo:

A nova configuração indica que houve piora dos indicadores em comparação ao mapa em vigor ao longo desta semana, em que apenas quatro regiões estavam classificadas em vermelho. A mudança no quadro de risco se dá pelo aumento das internações de pacientes com o vírus. As regiões de Capão da Canoa, Erechim, Palmeira das Missões, Cruz, Guaíba e Lajeado foram as que apresentaram piora mais significativa nos últimos sete dias, segundo avaliação do governo do Estado.

Os municípios têm até domingo (6) para contestarem a classificação das bandeiras. O mapa definitivo do distanciamento controlado entra em vigor na próxima terça-feira (8). Até o momento, 16 regiões já aderiram à cogestão do modelo. O pedido de Erechim está em análise.

Regiões habilitadas para gestão compartilhada do distanciamento controlado: